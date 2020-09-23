الرباط 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم مع القائم بالأعمال في سفارة العراق بالمغرب بوتان دزه يى سبل تطوير التعاون وعلاقات الشراكة بين المنظمة والعراق في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وتحدث الدكتور المالك خلال اللقاء عن الرؤية وإستراتيجية العمل الجديدة للمنظمة التي تتبنّى المزيد من التواصل مع دولها الأعضاء، والتعرف على احتياجاتها وأولوياتها فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، والانفتاح على الدول غير الأعضاء ومنحها صفة عضو مراقب.وثمن حرص المسؤولين العراقيين على المشاركة في كل مؤتمرات ولقاءات المنظمة، منوها بأن العراق من أكثر الدول التي تعرضت آثارها للنهب والتخريب، ويمكن التعاون بين الجانبين لتسجيل أكبر عدد من المواقع الأثرية العراقية على قائمة التراث الإنساني.من جانبه أشاد القائم بالأعمال العراقي بما تقوم به الإيسيسكو من جهود كبيرة في مجالات عملها، وما تقدمه من دعم لدولها الأعضاء، مؤكدا حرص العراق على التعاون مع المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالتراث.// انتهى //19:44ت م0154