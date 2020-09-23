لندن 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة حفلاً مصغراً اقتصر على موظفي بعثة المملكة في لندن بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية في المملكة المتحدة.وشكر سموه جميع منسوبي البعثة على ما قاموا به من جهود في خدمة الوطن الغالي وأبنائه الكرام.وقدّم سموه تهنئته ورسالته إلى جميع المواطنين الموجودين في بريطانيا، متأسفاً على الظروف الاستثنائية التي حالت بينهم لتبادل التهاني بهذه المناسبة الغالية على المملكة، وداعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة ودول العالم والإنسانية من كل مكروه، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المواطنين.// انتهى //19:53ت م0156