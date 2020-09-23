الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، واستعرضا جهود مجموعة العشرين ضمن جداول الأعمال التي طرحتها المملكة، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.// انتهى //20:05ت م0158