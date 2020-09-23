واشنطن 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 49,285 إصابة مؤكدة و 813 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,874,982 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 200,275 حالة وفاة.// انتهى //21:05ت م0165