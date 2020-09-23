الأمم المتحدة 6 صفر 1442هـ الموافق 23 سبتمبر 2020م واسحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن أزمة الديون تلوح في الأفق للبلدان النامية غير الساحلية، مشيراً إلى أن الديون العالمية قد وصلت إلى مستويات قياسية في ظل جائحة كوفيد-19.وأكد غوتيريش، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السنوي لوزراء خارجية البلدان النامية غير الساحلية الذي يعقد على هامش المداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أثر الجائحة يفاقم التحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، إذ عطل التجارة والمواصلات وحركة الصادرات والواردات، حيث أن أكثر من ربع الإيراد العام، في بعض الدول، يُستخدم لسد الديون.وشدد غوتيريش على أهمية ضمان وصول كل الموارد وسبل تخفيف عبء الديون إلى جميع الدول التي تحتاجها، لخلق مساحة للاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، تعد ضرورة لضمان توجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.// انتهى//21:05ت م0166