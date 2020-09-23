تبوك 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسنظم نادي تبوك الأدبي أمس , ضمن احتفالاته الخاصة باليوم الوطني التسعين للمملكة ندوة عن بُعد, حاضر فيها عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي بمحور عنوانه " رؤية ٢٠٣٠ ودورها في تحسين تجربة المملكة في مجال إصدار الأنظمة وتطور البيئة العدلية ".وشملت الندوة التي أدارها رئيس قسم اللغة العربية بجامعة تبوك الدكتور سويلم بن فريج العطوي على محور بعنوان " المرأة السعودية والتمكين في اليوم الوطني التسعين" قدمته عضوة هيئة التدريس بجامعة تبوك الدكتورة عائشة بنت عودة الزراع .// انتهى //21:11ت م0168