جيزان 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسطبع مستفيدو فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان معاني الوفاء والحب بين الشعب والقيادة الحكيمة على أكبر جدارية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠ .وعلقت الجدارية بمساحة ٣٦م٢ وطول ١٢م على مقر فرع وزارة الإسكان بمدينة جيزان؛ وتضمنت معاني الولاء والانتماء والوطنية؛ حيث دونت من قبل مستفيدي الإسكان بجميع شرائحهم وفئاتهم العمرية تجاه الوطن والقيادة.وقد حملت الجدارية هوية اليوم الوطني٩٠ "همة حتى القمة"؛ الذي يحكي مسيرة نماء وازدهار على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه الملوك الذين تابعوا مسيرة النهضة والرقي حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول العظمى.يُذكر أن فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان وحتى قبل نهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٠م حقّق مايزيد عن ٣٠,٠٠٠ منتج سكني متنوع استفادت منه الأسر المستحقة،ضمن مشاريع مختلفة ومتنوعة شملت أغلب المحافظات والجزر البحرية بالمنطقة.// انتهى //21:12ت م0169