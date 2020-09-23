الدمام 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واساحتفى أهالي المنطقة الشرقية اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، ضمن مبادرة "تحيا السعودية" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وينظّمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لمدة ثلاثة أيام على كورنيش الخبر.وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية وتقديم العديد من الفقرات، منها: عروض السيارات المعدّلة، وعروض الخيالة الذين رفعوا علم المملكة عالياً وسط هتافات وطنية شارك فيها الأهالي والزوار.كما تضمنت احتفالية "تحيا السعودية" تقديم عروض فنية وغنائية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والجداد في مختلف مدن ومحافظات المملكة، الذين تغنوا بالأغاني الوطنية والشعبية معربين عن الفرحة والحب والولاء لولاة الأمر –يحفظهم الله-.// انتهى //21:14ت م0170