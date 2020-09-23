حائل 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسكثف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل جهوده بمناسبة اليوم الوطني (90) والحضور الميداني وتكليف العدد الكافي من الأعضاء للعمل خلال إجازة اليوم الوطني.وشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات والمراكز وفق خطة عمل معتمدة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل صالح بن علي الزبيدي أن الفرع كثف حضوره الميداني خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية.// انتهـى //21:16ت م0172