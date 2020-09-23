القاهرة 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة الحفاظ على الزخم الدولي المساند للبنان في المرحلة المقبلة بما يسمح بانتشاله من أزمته الحالية، مطالباً النخبة السياسية بالتوصل سريعاً إلى التوافق المطلوب من أجل أن تخرج إلى النور حكومة تلبي طموحات اللبنانيين وتكون على مستوى توقعاتهم وآمالهم.وقال أبو الغيط في كلمته في الاجتماع الوزاري لمجموعة دعم لبنان الذي عقد اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس": إن الحفاظ على هذا الزخم الدولي المساند للبنان، الذي تولد بعد انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي، يُعد أمراً حيوياً في المرحلة المقبلة ، وإنه من المهم أيضاً أن تتحول هذه الموجة العارمة من التعاطف مع لبنان إلى خطط ملموسة، سواءً للمُساعدة العاجلة أو التعافي طويل الأجل، وبما يسمح بانتشال هذا البلد من أزمته الحالية.وأضاف أن بعض الاحتياجات العاجلة تم تلبيتها على نحو مناسب بفضل مساعدات كريمة من الدول المانحة ومن عدد من المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة، إلا أن الأزمة المركبة التي يعيشها لبنان التي يظل انفجار المرفأ أحد أوجهها تتطلب التزاماً طويل الأجل بالمساعدة في مجالات لها علاقة وثيقة باستقرار هذا البلد وتعافيه، مشيراً على نحو خاص إلى الإصلاحات المطلوبة في المنازل التي تعرضت لدمار جزئي أو كلي، وكذا في المباني العامة والمرافق، وخاصة المدارس والمستشفيات، وكلها مجالات تحتاج إلى مساعدات من نوعيات مختلفة ، لكي تستعيد العاصمة اللبنانية بيروت في وقت قصير الحياة الطبيعية والبهاء المعهود عنها.وأكد أن الجامعة العربية وظفت منذ اليوم الأول، كافة إمكانياتها ومنظماتها المتخصصة ومؤسسات التمويل العاملة في الإطار العربي، من أجل تقييم الخسائر وتقديم المساعدات في القطاعات التي يحتاجها اللبنانيون، لافتاً الانتباه إلى أنه في الاجتماع الوزاري الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة تم تبني بند مُفصّل حول سبل تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار المرفأ.وأكد أن الكرة الآن في ملعب النخبة السياسية، مشيراً إلى أن هذه النخبة مطالبة بالتوصل سريعاً إلى التوافق المطلوب من أجل أن تخرج إلى النور حكومة تلبي طموحات اللبنانيين وتكون على مستوى توقعاتهم وآمالهم.// انتهى //21:32ت م0174