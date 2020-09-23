مقديشو 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسمنح مجلس الشعب "البرلمان" الصومالي اليوم الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد حسين لروبلي من أجل تشكيل الحكومة.ووافق المجلس بأغلبية ساحقة على منح روبلي الثقة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء من أجل تشكيل حكومة جديدة.وكان البرلمان قد سحب الثقة من حكومة سلفه حسن علي خيري, لإخفاقها في تنفيذ وعدها بإعداد خطة لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة صوت واحد لشخص واحد.وكلف الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو الأسبوع الماضي روبلي بتشكيل حكومة جديدة بعدما فقدت حكومة خيرى ثقة البرلمان.// انتهى //21:33ت م0175