موروني 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد بن محمد الهاجري في دار السكن بالعاصمة موروني، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.حضر الحفل، معالي وزير الاستثمار في جمهورية القمر المتحدة حميد مسيديه ومعالي رئيس البرلمان مستدران عبده، وعدد من سفراء الدول الصديقة إلى جانب منسوبي بعثة المملكة في السفارة.// انتهى //22:45ت م0199