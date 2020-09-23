أبوجا 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسلقي 23 شخصاً على الأقل مصرعهم اليوم إثر انفجار ناقلة بنزين في ولاية كوجي بوسط نيجيريا حسبما ذكرت الشرطة المحلية.ونقلت مصادر إعلامية عن قائد الدفاع المدني إدريس فقي علي أن الحادث تمثل في انزلاق ناقلة نفط بعد أن تعطلت مكابحها واصطدمت بعدد من السيارات لتشتعل النار فيها وفي عدد من العربات وحافلة بالمكان، مشيراً إلى أن من بين الضحايا طلاب احترقوا بشكل جعل من الصعب التعرف عليهم.// انتهى //22:46ت م0201