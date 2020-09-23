جدة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واساحتفل مطار الملك عبد العزيز الدولي باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية من خلال إقامة العديد من الفعاليات في الصالة (1) بمشاركة منسوبي المطار والقطاعات الحكومية والخاصة العاملة في المطار .وابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية توشّح مبنى المطار بألوان شعار الوطن في جميع مرافقه ، امتداداً إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، واستقبال المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية.وتضمّنت الفعاليات عرض العلم السعودي من داخل حوض الأسماك بالمطار الذي يُعد أكبر حوض أسماك في مطارات العالم ، وكذلك المشاركة بالعرضة السعودية التي تعبر عن الفن التراثي الأصيل للمملكة.كما عبر عدد من المسافرين والموظفين والموظفات من منسوبي المطار عن الحب والولاء للقيادة والوطن من خلال مشاركتهم بالتوقيع على جدارية بمساحة (24) مترا مربعا في جناح نفّذته إدارة جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي وضم صور( الملك عبد العزيز - الملك سعود - الملك فيصل - الملك خالد - الملك فهد - الملك عبدالله - الملك سلمان ) .وتعد الصورة المحورية للملك عبدالعزيز في هذه المجموعة وهي عبارة عن مجموعة صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في عدة مناسبات بلغت 850 صورة تشكل الصورة الأساسية للملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، وذلك ضمن الفعاليات التي أقامتها الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة اليوم الوطني التسعين.// انتهى //22:47ت م0202