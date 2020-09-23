الدمام 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واستزينت سماء المنطقة الشرقية مساء اليوم, بألوان الفرح، بإطلاق "الألعاب النارية"، بكورنيش الخبر ابتهاجاً واحتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وتُعد هذه الألعاب التي تستمر ثلاثة أيام باكورة الفعاليات التي تقام في عدة مواقع بالمنطقة.واستمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية، حيث أضاءت سماء المدينة ألوان متعددة مشكلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد، أمتع الأنظار, كما شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من الأهالي وزوار المنطقة، وتفاعلا كبيرا من قبل المواطنين تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.// انتهى //22:49ت م0203