حائل 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسشارك النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل بالاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، وذلك من خلال حزمة من ‏البرامج والفعاليات النوعية بمقر النادي.وشملت تلك الفعاليات عدداً من المحاضرات الوطنية و البرامج الثقافية، بالإضافة إلى المسابقات، والتي منها مسابقة لأفضل لوحة وطنية، ومسابقة لأجمل تغريدة وطنية، وكذلك مسابقة وطنية عن الإلقاء للأطفال دون 13 عاماً عبر توتير.كما شملت الفعاليات أمسيات شعرية وطنية ومسامرات للتحدث عن القيم الوطنية، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من ورش العمل، وكذلك استضافة بعض المثقفين للمشاركة حول هذه المناسبة الغالية على الجميع.// انتهى //22:50ت م0204