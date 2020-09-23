جدة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسشهدت سماء محافظة جدة على مدى الثلاثة أيام الماضية عروضاً جوية تحت شعار "همة التسعين" وذلك ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، حيث شملت تقديم تشكيلات تدل على التلاحم والترابط في ظل نهضة الوطن وتطوره .وأوضح قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي أنه شارك فريق الصقور السعودية مع مختلف منظومات، القوات الجوية الملكية السعودية من طائرات مقاتلة ومساندة بشعار اليوم الوطني وبعبارة "همّه حتى القمة".وأضاف أنه حضي بالمشاركة أيضاً في تقديم هذه العروض الخطوط الجوية العربية السعودية بطائرتين من نوع بوينج دريم لاينر "طائرة الأحلام" و"بوينج 777"، وطيران ناس بطائرة إيرباص A320neo، وشركة الطائرات المروحية.وأفاد المقدم السلمي أنه رفع أكبر علم للمملكة العربية السعودية عن طريق طائرة مروحية من شركة الطائرات المروحية "THC" تتجاوز مساحته "2000متر مربع" .// انتهى //22:51ت م0206