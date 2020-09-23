الدمام 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسنظّمت شركة مطارات الدمام "داكو" ، احتفالا باليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت الشعار الموحد " همة حتى القمة "، وشهدت صالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام مختلف الفعاليات والأنشطة مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة لضمان سلامة المسافرين ومنسوبي المطار .وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، فهد بن سليمان الحربي أن الجميع يحتفي بهذه المناسبة الغالية على مدار السنوات المعطاءة بأيدي أبناء وفتيات الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.وبين أن الفعاليات تضمنت معرضاً خاصاً تحت عنوان "90 عاماً من البطولة" يستعرض فيها بعض الشخصيات الوطنية المؤثرة على مدى السنوات الماضية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى ممر خاص يتضمن إنجازات وطنية للمملكة في شتى المجالات الحضارية والاقتصادية والرياضية.ولفت الانتباه إلى أن مختلف القطاعات الحكومية والشركات العاملة في المطار ومكاتب الطيران شاركت في هذه الاحتفالية، فيما توشّحت الصالات ومداخل المطار بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة وشاشات لعرض هوية اليوم الوطني في صالة المطار، كما جرى استقبال المسافرين بالهدايا الوطنية التذكارية.// انتهى //22:53ت م0207