طريف 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسرعى محافظ طريف بدر بن نجر الصقر اليوم, احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ90 للمملكة، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عثمان الضبعان ورؤساء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة, الذي نظمته بلدية طريف, وذلك بقاعة الأهالي.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي تضمنت عرضاً مرئياً بعنوان "شمالنا كبر أشم" وكلمة الأهالي، وقصيدة شعرية ثم أوبريت بعنوان "غنيت لبلادي".وفي الختام كرم محافظ طريف الداعمين للحفل وسلمهم الدروع التذكارية.// انتهى //22:55ت م0208