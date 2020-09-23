الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأقامت الإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن بوزارة الداخلية احتفالية لأسر الشهداء بمناسبة اليوم الوطني (90) للمملكة العربية السعودية، وذلك في ناديي ضباط قوى الأمن بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، بمشاركة الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين.وقد أعد لهم بهذه المناسبة عدد من الأنشطة الثقافية التي روعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، أعقبها تناول الجميع وجبة الغداء ثم تقديم هدايا للأسر الحاضرة.وتأتي الاحتفالية عرفاناً من وزارة الداخلية لكل رجالها الذين قدموا حياتهم فداء للوطن.// انتهى //22:56ت م0209