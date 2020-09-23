رفحاء 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسرعى محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني مساء اليوم، احتفاء أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ 90"همة حتى القمة" بقاعة احتفالات الأهالي على طريق المطار، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي.وتضمن الحفل برنامجاً خطابياً، اشتمل على كلمة الأهالي ألقاها الدكتور عوض بن إبراهيم العنزي، رفع من خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني.بعد ذلك أُلقيت قصيدتان وطنيتان جسدتا حب الوطن, وعرض مرئي بعنوان "شمالنا كِبرٌ ..أشَّمُ"، وأوبريت بعنوان "هذا الوطن غالٍ".// انتهى //23:01ت م0210