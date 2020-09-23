الرباط 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري حفلاً افتراضياً بمقر السفارة في العاصمة اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، حضره منسوبو السفارة والملحقيات التابعة لها والمدارس السعودية في الرباط.وجرى خلال الحفل، عرض فيلم وثائقي سلطت فيه الأضواء على النهضة التنموية المهمة التي تشهدها المملكة، إضافة الى تقديم أوبريت عن مناطق المملكة وتراثها.وقد تم هذا الحفل وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك تمديد حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها السلطات المغربية بسبب جائحة كورونا.// انتهى //23:02ت م0211