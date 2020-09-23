الرباط 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسمنح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمغرب اليوم، خطاً جديداً لتمويل التجارة الخارجية بقيمة 20 مليون دولار،وذلك بموجب اتفاقية ائتمان تم التوقيع عليها اليوم مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب الذي يعد البنك الرئيس لتمويل القطاع الزراعي في البلاد.وذكر بيان مشترك للمؤسستين البنكيتين أن هذا الخط الائتماني التمويلي المتعدد العملات الصعبة وغير الملزم، سيستعمل لإصدار ضمانات لفائدة البنوك معززة الاعتماد ولتوفير تمويل بالعملة الصعبة للصفقات التجارية عند التصدير والاستيراد.ويندرج هذا الخط الائتماني التمويلي الجديد في إطار "برنامج تسهيل المبادلات التجارية" للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن خلال التحاقها ببرنامج تسهيل المبادلات التجارية هذا، أصبحت لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب إمكانية الولوج لشبكة تضم أكثر من 100 بنك إصدار و800 بنك معزز الإعتماد، شركاء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر العالم، الشيء الذي سيمكن زبناءها من الاستفادة من فرص تجارية جديدة على الصعيد الدولي.// انتهى //23:04ت م0212