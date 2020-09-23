رفحاء 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واستزيَّنت الشوارع والميادين والمرافق العامة والدوائر الحكومية والأهلية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بإضاءة اللون الأخضر والأعلام، كما تزينت المجسمات الجمالية بالميادين والدوّارات باللون الأخضر والأبيض إضافة للوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني، وعبارات الولاء والوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.ورصدت "واس" مظاهر الفرح في عدد من الأماكن بالمحافظة، ابتهاجاً وفرحاً بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //23:38ت م0224