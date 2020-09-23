القاهرة 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الأهلي على مضيفه نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.الفوز رفع رصيد الأهلي - بطل الدوري - إلى 76 نقطة في صدارة جدول المسابقة، بفارق 18 نقطة كاملة عن الزمالك الوصيف، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، لتتعقد مهمته في البقاء بالدوري الممتاز.// انتهى //23:43ت م0227