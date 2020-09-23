الرياض 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمعالي الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة السيد أنتونيو غيتيرش، عبر الاتصال المرئي اليوم.وجرى خلال الاجتماع الافتراضي، الذي عُقد بمناسبة افتتاح الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات العمل المشترك بين مجلس التعاون وهيئة الأمم المتحدة، في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بينهما في دراسة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد والتنمية المستدامة.وفي الشأن اليمني، استعرض الاجتماع مستجدات الملف اليمني ، حيث رحبا ببيان المجموعة الوزارية بشأن اليمن، مؤكدين على أهمية استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216. كما أكدا ضرورة تعامل المجتع الدولي مع خزان صافر من خلال ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين لتمكين الفريق الفني من معاينة صافر تفاديا لكارثة بيئية و اقتصادية متوقعة.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //23:50ت م0228