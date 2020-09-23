سيؤول 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا رياض بن أحمد المباركي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة وذلك بمقر السفارة في العاصمة سيؤول، بحضور عدد من أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها.و تزين برج نامسان اليوم، المعلم الأول الرئيس بالعاصمة الكورية، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة بمناسبة اليوم الوطني مع عبارة تهنئة.// انتهى //23:51ت م0229