بريدة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واستوشّحت جنبات الطرق والمرافق العامة وأماكن الاحتفالات والمراكز التجارية بالألوان والإضاءات الخضراء وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمنطقة القصيم احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.كما حظي يوم الوطن بمنطقة القصيم بتفاعل كبير وإعجاب المواطنين بمختلف الأعمار، معبرين عن مظاهر الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، التي تترجم الحب الكبير والانتماء لهذا الوطن الغالي ولقيادته.حيث عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم باليوم الوطني الـ 90، الذي يعكس الولاء والانتماء والوطنية الصادقة ويجسد معاني الوفاء والحب بين الشعب والقيادة الحكيمة.كما عمَّت مظاهر البهجة أماكن الاحتفالات بالمنطقة احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، مستذكرين ومستشعرين تلك المعاني النبيلة والأهداف السامية التي تحققت بجهد وكفاح الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله - .// انتهى //00:01ت م0232