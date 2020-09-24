حفر الباطن 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واستوشحت المباني الحكومية والشوارع والميادين في محافظة حفر الباطن باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠ لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، تحت شعار " همّة حتى القمّة".وتزينت المحافظة بصور الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - معبرةً عن حب الوطن والولاء للقيادة.فيما رسمت الألعاب النارية لوحات جمالية حظيت بتفاعل كبير وإعجاب المواطنين بهذه المناسبة الوطنية.// انتهى //00:10ت م0233