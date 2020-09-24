الدمام 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية، هنأه فيها بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.ونوه سموه بما شهدته المملكة في هذا العهد الزاهر الميمون من تطورات وقفزات تنموية في شتى المجالات، هي امتداداً لما بدأه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل -طيب الله ثراه- حينما أرسى قواعد هذه الدولة، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.كما رفع سموه برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله-، هنأه بهذه المناسبة العزيزة، منوهاً بالمنجزات التي تحققت، والخطوات التي خطتها المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة.وأبان سموه، أن المملكة في ظل هذه الرؤية ومستهدفاتها حققت ولله الحمد العديد من المنجزات، داعياً المولى عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد، ويعينه لما فيه خير البلاد والعباد.// انتهى//00:27ت م0237