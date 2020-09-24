اليوم الوطني / أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90
الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
عرعر 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس
احتفى أهالي مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 90 ، حيث ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوههم ، معربين عن الفرحة والحب والولاء لولاة الأمر – حفظهم الله -.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية وتقديم العديد من الفقرات، منها : تقديم عروض فنية أبرزت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد.
ورصدت عدسة "واس" مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم المجيد الذي شملت تزين الشوارع والميادين والأسواق التجارية.
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