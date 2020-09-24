اليوم الوطني / سفارة المملكة بنيوزيلندا تقيم احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
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ويلنغتون 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس
أقامت سفارة ‎المملكة في نيوزيلندا احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90, حضره منسوبو السفارة وعدد من المبتعثين والمواطنين في مدينة ويلنغتون.
‏وألقى سفير ‎خادم الحرمين الشريفين في نيوزيلندا عبدالرحمن السحيباني كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى مناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حيث تبوأت فيها المملكة مكانة عالمية بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجها ملوك المملكة، سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء، وأن يحفظها من كل سوء.
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