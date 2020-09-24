ويلنغتون 6 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسأقامت سفارة ‎المملكة في نيوزيلندا احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 90, حضره منسوبو السفارة وعدد من المبتعثين والمواطنين في مدينة ويلنغتون.‏وألقى سفير ‎خادم الحرمين الشريفين في نيوزيلندا عبدالرحمن السحيباني كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى مناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حيث تبوأت فيها المملكة مكانة عالمية بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجها ملوك المملكة، سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء، وأن يحفظها من كل سوء.// انتهى //00:59ت م0241