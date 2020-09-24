جدة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسشارك أهالي محافظة جدة في الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة من خلال حضور العروض الفنية والألعاب النارية التي احتضنتها الواجهة البحرية وعدد من المواقع بالمحافظة إضافة إلى الفعاليات الأخرى المصاحبة ليوم الوطن المخصصة للأسر والأطفال .وبرزت مظاهر الاحتفاء الكبير من المواطنين والمقيمين بهذه الفعاليات من خلال صور القيادة الرشيدة والأعلام والشعارات الوطنية التي تزينت بها مركباتهم، فيما حرصت العديد من الأسر على مشاركة أطفالهم حب الوطن عبر اللباس الأخضر والشالات وسط أجواء من الفرح بمتابعة ومشاركة العديد من الجهات الحكومية.وجسد تفاعل الأهالي وابتهاجهم بهذه المناسبة صور التلاحم والحب للوطن وقيادته الرشيدة في يوم الوطن الذي يستشعر فيه الجميع ما تحقق من منجزات ضخمة في مختلف المجالات جعلت من بلادنا محط أنظار العديد من الدول وجعلت الجميع يفخر بالانتماء له.// انتهى //03:01ت م0244