سكاكا 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسنظمت اللجنة الرياضية المجتمعية بمنطقة الجوف مساء اليوم " مسيرة اليوم الوطني 90 " بمدينة سكاكا، والذي تشرف عليه إمارة المنطقة ويرأس اللجنة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.وشارك في المسيرة أبناء المنطقة في العديد من المشاركات والفعاليات " مسيرة الخيل ، والمشاه ، والدراجات النارية والهوائية " ، تعبيرا منهم بفرحتهم باليوم الوطني، حيث انطلقت المشاركات من دوار المبخرة شمال مدينة سكاكا وصولا إلى نادي العروبة الرياضي .وفي نهاية المسيرة كرّم وكيل إمارة الجوف المشاركين.// انتهى //04:07ت م0248