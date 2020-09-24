بكين 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وأضافت اللجنة أن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج، مبينة أن 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //04:36ت م0249