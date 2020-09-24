واشنطن 6 صفر 1442هـ الموافق 23 سبتمبر 2020م واسأقامت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية احتفالا بمناسبة اليوم الوطني ال 90 ، حضره منسوبو السفارة والملاحق الفنية التابعة لها.ورفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة باسمها واسم كافة منسوبي السفارة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، داعية الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //05:11ت م0250