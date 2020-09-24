الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك في ذكرى اليوم الوطني: نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياءخادم الحرمين: لن نتهاون في الدفاع عن أمننا الوطنيخادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني باليوم الوطني الـ90القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساوبموافقة ملكية.. منح مواطنين عدداً من الأوسمةالمملكة تدعم تأسيس مركز الأمن النوويإطلاق فعالية «تاريخنا مسك» احتفاءً باليوم الوطنيأبواب «الحرمين» تنتظر مشتاقيهاالمسكوكات شاهد على تاريخ التأسيس والتطور السعوديفرنسا تدعم "مخرج الحريري" لفك عقدة الحكومةجرافات الاحتلال تهدم قاعة أفراح جنوبي طولكرمأفغانستان.. مفاوضات بالمكاتب ومجازر في الساحاتإيران تقدم 700 مليون دولار لخدمة "مشروعات الموت"// يتبع //06:01ت م0003