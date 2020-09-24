عام / الصحف السعودية
الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك في ذكرى اليوم الوطني: نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياء
خادم الحرمين: لن نتهاون في الدفاع عن أمننا الوطني
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني باليوم الوطني الـ90
القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو
بموافقة ملكية.. منح مواطنين عدداً من الأوسمة
المملكة تدعم تأسيس مركز الأمن النووي
إطلاق فعالية «تاريخنا مسك» احتفاءً باليوم الوطني
أبواب «الحرمين» تنتظر مشتاقيها
المسكوكات شاهد على تاريخ التأسيس والتطور السعودي
فرنسا تدعم "مخرج الحريري" لفك عقدة الحكومة
جرافات الاحتلال تهدم قاعة أفراح جنوبي طولكرم
أفغانستان.. مفاوضات بالمكاتب ومجازر في الساحات
إيران تقدم 700 مليون دولار لخدمة "مشروعات الموت"
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