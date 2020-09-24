وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة.. رسالة سلام ) : دائماً ما تنتهج المملكة سياسات واضحة متوازنة تحقق مصالحها الآنية والمستقبلية، فمن خلال دورها الرائد عربياً، إسلامياً، إقليمياً ودولياً تضطلع بمسؤوليات جسام تتصدى لها بكل حكمة واقتدار، وهو أمر دأبت عليه منذ تأسيسها، فكانت بمثابة العقل الراجح الذي يتعامل مع الأحداث برؤية ثاقبة وبعد نظر، منافحة عن قضايا العروبة والإسلام في كل محفل.وتابعت : كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفطه الله- أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت مؤكدةً لسياسة المملكة تجاه العديد من القضايا المهمة تمثلت في دور المملكة في التعامل مع جائحة (كورونا) عالمياً بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، وما قدمته من دعم لمكافحة تلك الجائحة، عدا تقديمها للمساعدات الإنسانية لشعوب العالم استفادت منها إحدى وثمانون دولة.والمملكة وهي في غمرة احتفالاتها بيومها الوطني المجيد، يشهد القاصي والداني على دورها الإنساني الرائد للعالم، وأنها الحصن الحصين للأمتين العربية والإسلامية، لقد قدمت المملكة طوال تاريخها أنموذجاً فريداً من التعايش من أجل سلام وخيرية هذا العالم.وبينت : ومع كل قضية وفي كل مشهد يعيشه العالم، أثبتت المملكة حكمتها وقدرتها في المشاركة في صنع القرار العالمي، ومن خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين تجلت قدرتها في توحيد جهود العالم في العديد من القضايا السياسية والإنسانية وعبر العديد من الملفات، فقد شهدت المجموعة حراكاً لا مثيل له لمعالجة قضايا عدة.// يتبع //06:01ت م0004