وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( معايير ومراحل.. وحرص وطن) : حرص المملكة العربية السعودية على سلامة الإنسان وأن يكون أولا فوق كل اعتبار ورغم كل التضحيات، شأن تجسد في تلك الجهود التي بذلك في سبيل تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لصد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وكذلك في إجراءات العودة الحذرة التي اتخذتها المملكة في مجمل مظاهر الحياة.وتابعت : يأتي إعلان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بناء على ماورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفق ترتيبات ومراحل تتضمن إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق أربع مراحل، وأن يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق ( اعتمرنا )، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة.// انتهى //06:01ت م0007