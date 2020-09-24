طرابلس 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ــ عبر الاتصال ــ المرئي التي جاء فيها أننا إذ نتابع بقلق التطورات في ليبيا، وندعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، فإننا ندين التدخلات الأجنبية في ليبيا.وأخبرت عن لقاء رئيس البرلمان عقيله صالح وقائد عام الجيش خليفة حفتر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقلة ترحيب السيسي بجميع الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا ، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى توحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.وتناولت اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في إسطنبول مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، واتفقا على أن تكون سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح ، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وشدد الطرفان على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 التي حددت مسارات ثلاثة لحل الازمة الليبية.وبينت تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري مقتل زعيم تنظيم ‎داعش في شمال أفريقيا المدعو أبو معاذ العراقي بعملية بحي عبدالكافي داخل سبها، موضحا أن اسمه عبدالله الربعي، وهو من أكراد العراق، وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة.وأشارت إلى دعوة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال لقاء نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إلى تنفيذ حل التوزيع الشفاف والعادل لعائدات النفط في ليبيا، حيث جدد لودريان دعوته إلى احترام وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي الليبي.وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده عملت على التقريب بين الفرقاء في ليبيا مع رفض التدخلات الخارجية، مؤكدا أن أي تسوية في ليبيا لن تتم دون موافقة بلاده، ومنوها أن الجزائر لن تعرقل خطة الأمم المتحدة لتسوية الأزمة.// انتهى //07:13ت م0012