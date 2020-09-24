الخرطوم 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد مجلس الوزراء السوداني على أهمية خطة الارتباط مع الولايات المتحدة من خلال التعاون الثنائي والعمل المشترك وبدء مرحلة جديدة من العلاقات الطبيعية بين البلدين.واشارت إلى اقرار المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا لمدة عام لتمكين السودان من بناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، الأمر الذي يمثل شرطا رئيسيا للإعفاء من الديون في نهاية المطاف .ونقلت صحف الخرطوم اعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري مقتل الإرهابي أبو معاذ العراقي قائد تنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا خلال غارة بمدينة سبها الصحراوية الجنوبية هذا الشهر .ولفتت الانتباه إلى ايقاف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الإغاثية المخصصة لآلاف المستفيدين بمحافظة الجوف بسبب اشتراط مليشيات الحوثي الإرهابية استقطاع نصف الكمية للسماح بعملية التوزيع .وعرجت على دعوة فرنسا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط قوية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة، مؤكدةً أنه لن يكون هناك دعم مالي للبنان دون إصلاحات .ونشرت صحف الخميس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" تأكيدها أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال ثماني سنوات بسبب الحرب.وسلطت صحف السودان الضوء على دعوة قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد عاصمي غويتا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، إثر الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.// انتهى //08:42ت م0014