القاهرة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه أمس مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، جميع الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات.وأشارت إلى تأكيد الرئيس المصري على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وترحيبه بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة.وتحدثت عن إعلان وزارة الصحة المصرية ، عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة وشفاء 700 حالة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 102375 حالة منهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 وفاة.وتناقلت صحف القاهرة تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي خلال مباحثاتهما أمس في عمان، على موقف البلدين من دعم استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية استنادا لمقررات الشرعية الدولية.// انتهى //10:17ت م0017