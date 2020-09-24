إسلام آباد 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية تطورات فيروس كورونا في باكستان حيث تشهد الإصابات اليومية زيادة نسبية، وتقليل الخبراء من إمكانية تعرض البلاد لموجة ثانية من الوباء.وعرجت على اعتماد هيئة تطوير مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني تنفيذ المزيد من المشاريع الفرعية تشمل على إنشاء طرق سريعة جديدة.وأبرزت تأكيد الجيش الباكستاني إبقاء قواته في حالة تأهب تام للرد على أي عدوان يهدد أمن وسيادة البلاد.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أشار إلى أن بلاده تواجه حرباً هجينة، وأن العدو يسعى إلى جانب دعم وتمويل الإرهاب إلى إثارة الفتنة الطائفية.وأخبرت عن مقتل جنديين باكستانيين في الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتناقلت الصحف اتفاق الهند والصين على وقف إرسال مزيد من القوات إلى حدود البلدين المتنازع عليها في جبال الهيمالايا بعد محادثات رفيعة المستوى جرت بين القادة العسكريين.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى التطورات الأمنية في عدد من المدن الأفغانية، واستمرار عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وأشارت إلى تجاوز الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا عن خمسة ملايين، وعزم بعض الدول الأوروبية على إعادة فرض قيود الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 28 شخصًا بينهم أطفال جراء انفجار صهريج للغاز المسال في نيجيريا.// انتهى //10:27ت م0020