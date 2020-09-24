بروكسل 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي أمس ، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة في مقر السفارة بالعاصمة البلجيكية.حضر الحفل عدد من المسؤولين البلجيكيين والأوروبيين، إضافة إلى سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من سفراء الدول العربية، ومنسوبي السفارة وأعضاء بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.وأعرب الحضور بهذه المناسبة عن تهنئتهم للمملكة حكومةً وشعبًا وتقديرهم للدور الرائد الذي تقوم به والمتمثل في رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام في خضم جائحة غير مسبوقة على جميع المستويات الإقليمية والدولية .// انتهى //11:35ت م0024