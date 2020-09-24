الجزائر 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، كلمته أمام الجمعية العامة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، عبر تقنية الاتصال المرئي، على موقف الجزائر الثابت الداعم لمسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا، مجددًا استعداده لاستضافة جلسات الحوار والتشاور الليبي.وأشارت إلى استقبال الرئيس الجزائري، أمس، لقائد القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" الفريق أول ستيفن تاونساند.وأوردت الصحف إعلان وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة وشفاء 121 حالة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 50400 إصابة منهم 35428 حالة تم شفاؤها، و1698 وفاة.// انتهى //11:49ت م0026