الخرطوم 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن جعفر، بمقر إقامته في الخرطوم الليلة الماضية حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.حضر الحفل ممثل رئيس مجلس السيادة السوداني وزير الحكم الاتحادي دكتور يوسف الضي، ووزيرة المالية دكتورة هبة محمد علي، والسفراء المعتمدين لدى السودان، ومنسوبي سفارة المملكة.// انتهى //12:02ت م0029