الرباط 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأوردت الصحف المغربية الصادرة اليوم نص برقية التهنئة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.وأخبرت عن قرار المملكة السماح تدريجيا بأداء العمرة والزيارة ابتداءً من 4 أكتوبر للمواطنين، والمقيمين داخل المملكة، والأول من نوفمبر للمعتمرين والزوار من خارج المملكة، في قرار يأتي من حرص قيادة المملكة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم.واهتمت صحف الرباط بانطلاق اجتماعات الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسط مواجهة ساخنة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن العقوبات ومكافحة الإرهاب.وتحدثت عن بوادر انفراج في منطقة شرق المتوسط، مع قرب استئناف المفاوضات بين تركيا واليونان، حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين في اسطنبول، على إثر قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي والمستشارة الألمانية ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.وأخبرت عن التوتر بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بخصوص موضوع تنفيذ الانسحاب من التكتل.وذكرت أن كبار المسؤولين في الاتحاد سيلتقون نظرائهم البريطانيين بشكل طارئ الأسبوع المقبل، لبحث اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الذي هددته محاولة لندن تجاوز بنود المعاهدة.ونشرت صحف المغرب تقريرًا لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حذر من تبني سياسات تقشفية لمواجهة تدعايات كورونا،على اقتصاديات بلدان العالم، داعية إلى ضرورة بلورة خطة عالمية للتعافي.// انتهى //12:13ت م0030