لندن 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بترقب إعلان وزير المالية ريشي سوناك عن سياسات جديدة لدعم الأعمال والوظائف في ظل المخاوف من استمرار تأثيرات أزمة فيروس كرونا المستجد على اقتصاد البلاد.وأفادت بأن السلطات البريطانية والفرنسية والألمانية استدعت سفراء إيران لتبليغهم بأن عمليات الاحتجاز العشوائية التي تقوم بها طهران تعتبر أمر مرفوضًا ومخالفًا للقوانين والأعراف الدولية.ونقلت أنباء عن استخدام شرطة مكافحة الشغب في مينسك أمس خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريغ المتظاهرين بعد ساعات من الإعلان عن تنصيب ألكسندر لوكاشينكو لفترة رئاسة أخرى في روسيا البيضاء.وتناولت في شأن منفصل التحذيرات من قدوم موجة شتوية قوية إلى جنوب شرق أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وأنها ربما تؤدي إلى تساقط الثلوج والبرد والعواصف الرعدية بصورة كبيرة خصوصًا في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا وجنوب أستراليا.// انتهى //12:33ت م0031