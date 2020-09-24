الخبر 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسدشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس، دوار البيرق الواقع في حي العزيزية بمحافظة الخبر، والرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك فهد.واستمع معاليه إلى شرح عن تصميم وفكرة الدوار، الذي يقع على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع، وصممت المنحوتة على شكل راية ترفرف لتعبر عن الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، وراية خفاقة شاهقة تعانق السماء.وعدّ المهندس الجبير الدوار أبرز الميادين والمجسمات بمحافظة الخبر وهو مجسم البيرق، مشيراً إلى أن الأمانة تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية.// انتهى //12:36ت م0032