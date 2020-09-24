القاهرة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم على هامش زيارته الحالية للأردن، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وضرورة استمرار بذل الجهود الدولية لضمان استدامة خدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الحيوية في مناطق عملياتها، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.وأشاد شكري بالدور الإنساني الذي تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا على دعم مصر للوكالة.وأعرب المفوض العام للأونروا من جانبه عن تقديره لدور مصر الداعم للوكالة، فضلًا عن جهودها المستمرة تجاه القضية الفلسطينية وإرساء السلام في الشرق الأوسط.// انتهى //12:44ت م0033